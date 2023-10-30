Потерявшая миллионные гонорары Брежнева придумала хитрый способ заработать

Певица надеется на стабильный доход

Разведенная Вера Брежнева не скрывает, что ныне идет по жизни без спутника. Однако не пытается найти новое счастье – уделяет время восстановлению внутреннего баланса из-за порядком навалившихся проблем за последние пару лет.

Одинокой Вере приходится придумывать новые способы заработка. Большие и вкусные ценники за корпоративы в России остались в прошлом – теперь Брежнева позиционирует себя как украиноязычная артистка. Да и песни соответствующие. С концертами тоже складывается все непонятно.

Поэтому Брежнева выбрала то, что уже за нее было давным-давно протоптано тропами многими блогершами и певицами – социальные сети. Там Вера пытается заработать на подписчицах на марафоне, гарантируя каждой даме трансформацию. Естественно, за немалые деньги.

С подписчиц – ежемесячная оплата за марафон. Услуги начинаются от программы "минимум" до премиум пакета. Тут подписчицы могут выйти на прямой диалог со звездой.

В общем, Вера надеется сделать из дела источник стабильного дохода, который будет для нее весьма кстати. После драмы с Меладзе у нее случилась потеря "внутреннего баланса".