Потерявшая миллионные гонорары Брежнева придумала хитрый способ заработать

Потерявшая миллионные гонорары Брежнева придумала хитрый способ заработать
Вера Брежнева. Фото: Golubovich/www.globallookpress.com
Певица надеется на стабильный доход

Разведенная Вера Брежнева не скрывает, что ныне идет по жизни без спутника. Однако не пытается найти новое счастье – уделяет время восстановлению внутреннего баланса из-за порядком навалившихся проблем за последние пару лет.

Одинокой Вере приходится придумывать новые способы заработка. Большие и вкусные ценники за корпоративы в России остались в прошлом – теперь Брежнева позиционирует себя как украиноязычная артистка. Да и песни соответствующие. С концертами тоже складывается все непонятно. 

Поэтому Брежнева выбрала то, что уже за нее было давным-давно  протоптано тропами многими блогершами и певицами – социальные сети. Там Вера пытается заработать на подписчицах на марафоне, гарантируя каждой даме трансформацию. Естественно, за немалые деньги.

С подписчиц – ежемесячная оплата за марафон. Услуги начинаются от программы "минимум" до премиум пакета. Тут подписчицы могут выйти на прямой диалог со звездой.

В общем, Вера надеется сделать из дела источник стабильного дохода, который будет для нее весьма кстати. После драмы с Меладзе у нее случилась потеря "внутреннего баланса".

Источник: Телеграм • Требует проверки
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