Меладзе высказал отношение к СВО после развода с украинкой Брежневой

Стала известна позиция знаменитости

Константин Меладзе и Вера Брежнева официально развелись. Еще в начале февраля 2022-го года пара отмечала годовщину отношений, устроив пышное торжество. На мероприятии музыкант трогательно поздравлял супругу и исполнил песню "Салют, Вера", посвященную его любви. Пара романтично отплясывала на танцполе и обменивалась влюбленными взглядами, но уже спустя полтора года прогремела новость о разрыве.

Пошли слухи, что в напервом взгляде идеальном союзе возникли трудности по политическим причинам. Как известно, Брежнева открыто поддерживает Украину, а Меладзе предпочитает не высказываться на этот счет. Поговаривали, что долгое время знаменитость давила на мужа, требуя прервать молчание, но он отказался – это и стало финальным поводом для развода.

Однако в семье звезд уверяют, что это не так. Валерий Меладзе высказал отношение брата к СВО после его развода с украинкой Брежневой, только подстегнув все домыслы.

"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен", – выпалил он.

По словам певца, в семье Меладзе и Брежневой и без того хватало проблем. Но каких именно он уточнять не стал.

Спустя некоторое время после новости о разводе Константин Меладзе избавился от российской недвижимости на Рублевке, которую покупал специально, чтобы жить с артисткой. Эксперты полагают, что бывшей солистке "ВИА Гры" в итоге ничего не досталось из совместно нажитого имущества.