Бизнесу Брежневой в России пришел конец: все счета арестованы

До недавних пор певица хорошо зарабатывала в стране, из которой сбежала

Экс-солистка "ВИА Гры" после драматических событий решила порвать с Россией. Летом вернулась из Европы в Киев, начав свое творчество с чистого листа. Однако, как оказалось, кое-что в России у Брежневой осталось.

В Петербурге у Веры имеется бутик одежды, открытый шесть лет назад с дизайнером Ханной Хмелевой. Контрольный пакет, кстати, принадлежит последней (51 процент против 49 Брежневой). До известных всем событий на Украине (и какое-то время после них) бизнес приносил прибыль. Однако СМИ выяснили, что получать доход от этого маленького предприятия Вера уже не сможет.

Оказывается, счета Ханны арестовала налоговая – из-за недоимок. Как владелицы в дальнейшем будут решать проблему и отчислять накопившиеся долги государству – неизвестно.

Кстати, сама дизайнер утверждает, что последние полтора года Брежнева даже пальцем не пошевелила для бизнеса. Поэтому Хмелева намерена заняться новым ООО – уже в одиночку. Естественно, ни о какой дружбе сейчас не может быть и речи.

А ранее продюсер Алина Красная рассказывала, каким образом на самом деле прошло расставание между Брежневой и продюсером Константином Меладзе.