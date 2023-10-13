"Ни шика, ни блеска": в Сети оценили бюджетный клип разведенной Брежневой

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Не так давно Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе, объявив о предстоящей премьере нового мини-альбома. Певица периодически делится с публикой отрывками из отснятых материалов – недавно бывшая солистка "ВИА Гры" выложила ролик из клипа.
В описании Вера сообщила, что демонстрирует фанам "Mood video на еще один трек", который поможет увидеть позитив и скрасит жизнь.
Правда, понравился ролик далеко не всем – у многих всплыли сравнения с прежними временами, когда Брежнева выпускала песни с клипами, отснятыми с "размахом" и на большой бюджет.
"Дешевенькие стали клипы как-то", "Бюджетно. Ни шика, ни блеска, как в прежние времена. Что и требовалось доказать", "Да, Вера, это тебе не Крокус", – пишут поклонники в комментариях.
"Комсомолка" пишет, что новый клип Брежневой "проигрывает во всем" прежним клипам Веры, когда та явно знала лучшие времена в творчестве: новое музыкальное видео предлагает единственную локацию с одеждой, выглядящей на звезде весьма экономно, если сравнивать с прежним уровнем.
Впрочем, указывают журналисты, нельзя исключать, что такова была задумка – Вера теперь, что называется, "из народа". Однако почему-то не всем пришлось по вкусу.
С не меньшим разочарованием новое творчество Веры восприняла и украинская публика, которая заявила, что доверие к Брежневой после ее карьеры в России – большой вопрос.
Обстановка на международной арене становится только хуже