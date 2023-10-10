Не только Брежнева: Меладзе избавился от надоевшей обузы

Пара развелась после 18 лет отношений

Как гром среди ясного неба недавно грянула новость о разводе, казалось бы, одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева расстались после восьми лет официального брака. Однако встречаться знаменитости начали еще в 2005 году.

У бывшей солистки группы "ВИА Гра" и продюсера данного музыкального коллектива не было совместных детей, зато они делили недвижимость в Италии. Звезды поселились на заграничной вилле после бегства из России.

К слову, композитор стал собственником виллы в Италии еще до официального замужества с певицей, поэтому Вера Брежнева не сможет претендовать на имущество. Меж тем, Константин Меладзе уже избавился от российской недвижимости.

Дом на Рублевском шоссе тоже стал обузой для артиста, так как он пока что не планирует возвращаться в Россию. Более того, сделкой занималась мать композитора. Продав надоевший особняк, Константин Меладзе выручил 350 миллионов рублей, хотя еще в феврале просил на 50 миллионов меньше.

По данным телеграмм-канала Mash, новый собственник, имя которого не разглашается, теперь владеет домом площадью 700 квадратных метров, расположенном на участке в 36 соток.