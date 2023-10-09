Разведенная Вера Брежнева заявила о потере баланса

Бывшая жена Константина Меладзе призналась, что ее душевное состояние не в порядке

Звездная пара солистки группы "Виа-Гра" с продюсером и композитором Константином Меладзе была в браке восемь лет. Ради Веры Брежневой в свое время продюсер не сомневаясь бросил Яну Сумм, свою бывшую жену, и троих детей.

Однако недолго просуществовала ячейка общества из эффектной блондинки и солидного композитора. Теперь же и сама Вера попала в статус "брошенки". Ходят слухи, что новые страстные отношения Константин Меладзе завел с юной Софией Тарасовой, 22-летней певицей, с которой записал совместную песню "Почему я?".

Вера Брежнева честно призналась, что ее одолело эмоциональное опустошение и тоска. В прямом эфире в социальных сетях она откровенно поведала, что чувствовала и о чем переживала в последние полтора года.

"Я не знала, как себя собрать, структурировать. Училась заново искать баланс, потому что потеряла опору. Не знала, с чего начать. Поняла, что нужно заниматься ментальным здоровьем, а не только физическим. Теперь я хочу объединять женщин, чтобы делиться опытом", – заявила 41-летняя певица.

Брежнева также без прикрас рассказала, что после разрыва с мужем лечилась от депрессии, для чего ей пришлось прибегнуть к помощи специалистов.



Ранее "Утро.ру" писало, что бывший муж Веры появился на публике с новой подругой.

