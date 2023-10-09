Брежнева лишилась дома в Италии после развода с Меладзе

Брежнева лишилась дома в Италии после развода с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артистка сможет немногое истребовать с бывшего

Буквально на днях украинская исполнительница Вера Брежнева призналась в разводе с Константином Меладзе, который, судя по всему, произошел не слишком давно. Многим известно, что на момент начала тех отношений Константин был женат на Яне Сумм и воспитывал с ней детей.

Как бы там ни было, влюбленные женились – свадьба состоялась в Италии в 2015 году. Там же пара и прожила последние совместные годы. В солнечной средиземноморской стране у них имелось два дома: один в Форте-дей-Марми, а второй – в дорогостоящем районе у озера Гарда. Риелторы утверждают, что стоимость каждой виллы начинается примерно от 2 млн евро. До свадьбы с Верой Константин Меладзе владел еще шестью квартирами и особняком суммарно в 5 млн долларов. 

Вера же владела пентхаусом на 80 квадратов со своей парковкой (за который отдала около 350 тыс. долларов).

Как пишут медиа, на момент свадьбы в активе Константина уже была недвижимость в Италии. Получается, продюсер приобрел ее либо во времена брака с Сумм, либо еще в холостяцкий период. Поэтому, утверждает адвокат Андрей Алешкин, претендовать на эти виллы Вера не может. Речь идет не о совместно нажитом имуществе.

В иных же случаях имущество будет разделено между парой в равных долях, если других условий брачный договор не предусматривает.

"Если соглашения нет, а брак заключен в другой стране, то на раздел активов в России это не повлияет. Они будут поделены супругами в равных долях", – высказался юрист.


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