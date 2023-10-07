У Брежневой началась депрессия после развода с Меладзе

Однако звезда смогла выкарабкаться

Исполнительница Вера Брежнева сообщила поклонникам в социальных сетях, что развелась с Константином Меладзе. А ведь восемь лет назад паре прочили крепкую семейную жизнь. Оказалось же так, что супруги не смогли выдержать испытаний.

За последние пару лет Вера успела переехать из Украины, поставить паузу в сольном творчестве, распродать недвижимость и устроиться волонтером в Италии. Все это время звучали слухи о разводе.

Наконец, сама Брежнева подтвердила информацию. Ныне артистка переживает развод, который стал одной из тем в ее новом альбоме. Теперь исполнительница признается, что в те моменты внутри испытывала только "тишину и мрак" – было не до музыки.

Правда, из депрессии спустя некоторое время Вере все-таки удалось выйти: научилась "быть в моменте" и не заниматься составлением планов. Смогла испытывать благодарность просто за все имеющееся. Так и начала "стабилизироваться".

"Стал появляться ресурс, а потом музыка внутри снова зазвучала…" – высказалась Вера.

Впрочем, до сих пор никто не знает, каковы были конкретные причины развода. Одно из самых популярных мнений – спецоперация на Украине. Вера активно поддерживала Незалежную, а Константин старался не делать заявлений из-за обширного бизнеса в России.