Остался один: Меладзе бросила молодая фаворитка

Остался один: Меладзе бросила молодая фаворитка
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Почти полгода назад продюсер окончательно разошелся с женой

Вера Брежнева активно жаловалась в Сети на бумеранг, прилетевший от судьбы, и рассказывала, что переживает внутренний траур.
После жизненной драмы она задумалась о возвращении к певческой карьере. Но поскольку в России ее лишили ВНЖ, артистке пришлось вернуться сначала к своим корням и начать петь на родном украинском.

В то же время композитор и покинутый муж вовсю отдыхает и пользуется преимуществами холостяцкого житья. Некоторое время назад чей-то зоркий глаз заметил Константина Меладзе на террасе элитного курорта в горах Швейцарии. Случайный папарацци не обманулся скромным видом популярного автора песен и тайно щелкнул затвором фотоаппарата.


По словам отдыхающего, автора редкого кадра, юной фаворитки и музы Меладзе, Софии Тарасовой, рядом не просматривалось. Почему девушка бросила его одного на элитном курорте неизвестно. Меж тем уже несколько недель обсуждаются слухи об их романе, и продюсер даже записал с Софией песню, тем самым официально обозначив статус девушки.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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