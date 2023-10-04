Кончаловский подал на развод ради отъезда из РФ: брак изначально был "с душком"

Быть женой режиссера нелегкая участь

Знаменитый российский режиссер Андрей Кончаловский уже при жизни стал настоящей легендой отечественного кинематографа. Режиссер снял огромное количество талантливых кинолент, которые пополнили золотую коллекцию российского кинематографа. Разумеется, такой видный культурный деятель жил весьма активной личной жизнью. Однажды он даже решился на развод ради отъезда за границу.



Второй женой знаменитого режиссера была артистка Наталья Аринбасарова. Стоит отметить, что еще до заключения брака у этой пары были серьезные проблемы. Родители актрисы с недоверием взирали на постановщика-сердцееда и выступали против свадьбы. Тем более, что Кончаловский был на целых девять лет старше своей возлюбленной.



Разумеется, недовольство родителей привнесло особый "аромат" в заключение брака, однако влюбленные звезды решили сами свою судьбу. Впрочем, время показало, что родители актрисы были правы.



Всего спустя четыре года Андрей влюбился в француженку Вивиан Годэ и решил переехать к похитившей его сердце европейской прелестнице. Ради новой любви и отъезда из России Кончаловский, не раздумывая, решился на развод.



Аринбасарова, которая успела родить любимому мужчине сына Егора, не стала препятствовать и с миром отпустила Кончаловского. Впрочем, очередной брак режиссера закончился разводом. Только с актрисой Юлией Высоцкой Кончаловский наконец-то обрел тихое семейное счастье.



К слову, ранее Высоцкая призналась в проблемах с Кончаловским.

