Долго боролась с его характером: Высоцкая призналась в проблемах с 86-летним Кончаловским

Актриса смогла перетерпеть

Актриса Юлия Высоцкая стала пятой женой российского режиссера Андрея Кончаловского. Пара познакомилась в 1998 году на фестивале "Кинотавр", в том же году поженилась. Актриса родила от мужа двух детей, дочь и сына. Супруги живут душа в душу и постоянно реализуют совместные проекты.

Недавно в интервью Юлия Высоцкая призналась, что 86-летний муж для нее авторитет во всем и научил ее многому в жизни, в том числе мудрому отношению к спорным ситуациям. Актриса призналась, что в их семье были всякие ситуации, но из всех конфликтов они вышли с достоинством. Все благодаря мудрости и взаимопониманию.

"Андрей Сергеевич больше отец мне, чем своим детям. Я нашла в нем и авторитет, и безупречность", – рассказала Высоцкая.

Несмотря на то, что вокруг Высоцкой и Кончаловского из-за огромной разницы в возрасте постоянно ходит множество слухов, пара состоит в браке уже 27 лет. По словам актрисы, со временем им с мужем становится проще выходить из любых конфликтов. Поклонники не раз замечали, что пара становится даже похожа друг на друга внешне. При этом Высоцкая отметила, что долго боролась с властным характером Кончаловского. Она дождалась момента, когда он начал ей уступать.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как 50-летняя Юлия Высоцкая поддерживает свою фигуру в форме.