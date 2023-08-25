Полный отказ от еды: Высоцкая стала похожа на 86-летнего мужа

Актриса практикует экадаши

Ведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский вместе более 25 лет. Несмотря на жизненные трудности и множество грязных сплетен, пара год от года демонстрирует идиллию и гармонию в отношениях.

Кончаловский недавно завершил съемки сериала с рабочим названием "Хроники русской революции", главную роль в котором сыграла его жена. После плодотворной работы пара решила отдохнуть и отправилась за границу.

Сейчас звездное семейство отдыхает в Италии. Оттуда Высоцкая выкладывает яркие фото и видео. После одной из недавних публикаций поклонники сделали вывод, что с годами ведущая становится на своего взрослого мужа Андрея Кончаловского. Впрочем, это и не удивительно. Многие пары со временем становятся похожи.





"Юля с годами становится копией мужа. Не зря говорят, что многие супруги похожи", – написал поклонник.

На одном из свежих фото Высоцкая сидит на трассе в Тоскане в соломенной шляпе, а напротив нее стоит тарелка с арбузом. Поклонники восхитились стройностью звезды. Недавно ей исполнилось 50 лет, но выглядит она великолепно.

Стоит отметить, что почти половину своей жизни Юлия Высоцкая практикует экадаши, благодаря которому весит на 15 килограммов меньше, чем в молодости. Это индийская аскеза, которая заключается в отказе от еды.

В августе у звезды два экадаши: первый был с 11-го по 12-е, второй запланирован с 26-го по 27-е. Высоцкая никогда не завтракает, если накануне у нее был плотный ужин. Ей хватает стакана теплой воды с лимоном, чтобы не быть голодной до середины дня.

В целом Юлия Высоцкая стремится выпивать более двух литров воды в день и много двигаться. Звезда советует не отказывать себе ни в чем, только есть маленькими порциями.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что шикарные ноги Высоцкой в микрошортах восхитили народ.