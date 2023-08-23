Булимия и анорексия: тяжелобольная бывшая Тимати показала страшное фото

Девушка перепробовала все методы лечения

Российский рэпер Тимати никогда не женился официально, хотя состоял в отношениях с разными женщинами, которые даже рожали ему детей. Алена Шишкова – российская модель, вторая "Вице-мисс Россия 2012", бывшая неофициальная супруга рэпера Тимати, которая родила ему дочь. После расставания с ней Тимати сошелся с фотомоделью и 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой, которая родила ему сына.

Все бывшие женщины Тимати словно уходят в небытие после расставания с ним, надолго пропадают из инфополя по каким-то причинам. Недавно Алена Шишкова призналась в своем аккаунте, что на протяжении восьми лет тяжело болела.

И хотя внешне модель выглядела всегда на все сто, оказывается, девушка лечилась от анорексии и булимии. В последние годы ее часто обижали гневными комментариями и тыкали ее излишней худобой и отечным лицом. Но Шишкова заявила, что никакой хейт и негатив со стороны поклонников не волновали ее так, как рушащееся на глазах здоровье. Она буквально не вылезала из больниц и реабилитационных центров. Просветления наступали, но потом все повторялось.

"Принимала все лекарства, БАДы, пилюли и жидкости, что мне прописывали для набора веса. Иногда казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы", – призналась бывшая Тимати Алена Шишкова.

Сейчас здоровье Шишковой нормализовалось, но последствия болезней дают о себе знать.