Заставлял голодать: как Кончаловский изводил молодую жену

Режиссер оказался очень суровым

Знаменитый режиссер уже много лет счастлив в браке с Юлией Высоцкой. Их брак считают одним из самых крепких в мире отечественного шоу-бизнеса. Супруги редко делятся подробностями своей личной жизни. Поэтому о том, что происходит за закрытыми дверьми дома Андрея Кончаловского, остается только догадываться.

Юлия Высоцкая, напомним, не первая жена мэтра. За его плечами еще несколько браков, а экс-возлюбленные только спустя годы стали откровенно рассказывать об отношениях с режиссером. Один из ярких союзов у него был с Наталией Аринбасаровой, которая, кстати, как и нынешняя супруга, была его младше.

Недавно 76-летняя актриса решила поделиться некоторыми подробностями отношений с Андреем Кончаловским. Правда, рабочи[. Актриса и режиссер впервые встретились на съемках картины "Первый Учитель". Уже тогда Наталия Аринбасарова понравилась брату Никиты Михалкова, но это не спасло молодую актрису от требовательности будущего мужа.

Звезда раскрыла издевательства режиссера на съемочной площадке. Как оказалось, ради роли она должна была держать себя в форме и оставаться худой. Из-за этого он заставлял ее голодать, отбирая любую еду. А когда замечал опухлость в лице, которая, к слову, возникала из-за давления в горах, начинал ругаться и даже оскорблять.

"У тебя такая будка (лицо. – Прим. Ред.), что ты съела?", – процитировала бывшего мужа актриса.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем Андрей Кончаловский улетел в США.