Кончаловский улетел в США ради денег и мечты

Кончаловский улетел в США ради денег и мечты
Андрей Кончаловский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Режиссер должен был это сделать ради будущего

Режиссер Андрей Кончаловский известен и любим не только в России, но и за рубежом. За годы работы он снял десятки потрясающих кинокартин, которые никого не оставляют равнодушными. Но начало его карьеры было полно препятствий. Мало кто знает, что у него есть запрещенные фильмы, которые могли никогда не увидеть свет. 

В 1960-х Кончаловский задумал экранизацию произведения Платонова "Река Потудань". Однако в Советском Союзе снять такое кино было невозможно по политическим и этическим соображениям. Тогда он поехал в США ради заработки и реализации своей мечты. 

Вместе с коллегой Жераром Браком он экранизировал историю девушки Марии, к которой из плена возвращается ее возлюбленный Иван. Однако за время страшных событий мужчина изменился. После венчания выяснилось, что он стал импотентом на войне и уже не мог удовлетворить свою девушку в постели, хоть и любил ее. 

В Европе скандальный фильм российского режиссера обрел небывалый успех. Также он выходил на экраны в США и выдвигался на номинации различных зарубежных премий. 

В России же фильм Андрея Кончаловского "Возлюбленные Марии" был под запретом долгое время, и только близкие и друзья режиссера знали о его выходе за рубежом. 

Источник: Киноафиша ✓ Надежный источник
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