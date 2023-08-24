Шикарные ноги Высоцкой в микрошортах восхитили публику

Шикарные ноги Высоцкой в микрошортах восхитили публику
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Звезда продолжает покорять мужчин

Буквально недавно супруга Андрея Кончаловского выложила в социальные сети ролик, который был снят во время отпуска. Юлию Высоцку "застали" в пляжном образе. 50-летняя красотка попозировала на камеру в купальном лифе, коротких шортах и рубашке оверсайз.

А дополнила свой солнечный образ Юля кепкой с солнцезащитными очками. Почему бы как следует не отдохнуть в последние дни лета? Публика пришла в восторг от великолепных ног и формы супруги Андрея Кончаловского.

К слову, в разговорах о теле и достижении заветной цифры на весах у Юли нет ни малейшей тени кокетства. Все очень серьезно и скрупулезно: красотка проявляет должный и постоянный уход как за телом, так и за лицом. Точеная фигура – это уйма времени, контроль питания и постоянная дисциплина.

Временами Высоцкая устраивает для себя разгрузочные дни, однако правильное питание остается для нее обязательным правило на каждый день. Кстати, как-то ведущая "Едим дома" рассказывала, что устраивала голодовки на несколько дней.

Ранее "Утро" сообщалось, что Высоцкая вместе с супругом улетела из России.

Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
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