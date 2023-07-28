Высоцкая отреагировала на свой кулинарный позор в "Едим дома"

Блондинка щелкнула по носу всех злопыхателей

О кулинарных талантах Юлии Высоцкой начали вспоминать недавно, когда в Интернете снова начали "плавать" ролики 20-летней давности с ее гастрономическим чудом из "Едим дома". Пыхтящая на кухне блондинка, как заправский шеф, пыталась сделать красоту из продуктов. Однако комментарии пестрели насмешками, шутками и иногда даже издевательствами.

Впрочем, Высоцкой до этого не было совершенно никакого дела. Однако не так давно супруга Андрея Кончаловского вышла к людям и ответила за все – в том числе и за угольки на кухне, ярко и весело пылающие на сковороде.

В социальных сетях Юля решила процитировать нынче модного Иосифа Бродского, распрощавшись его словами со всеми злопыхателями, критикующими ее стряпню. А еще заявила, что разрывает связь с теми, кто подвергает ее такому унижению.

"Перемещение пера вдоль по бумаге есть увеличенье разрыва с теми, с кем больше сесть или лечь не удастся, с кем – вопреки письму —ты уже не увидишься", – написала Юля.



За выпуски "Едим дома" и собственные кулинарные рецепты Высоцкая заработала не один миллион рублей – так что горевать у нее повода нет. Актриса знает, как покорять публику.

Кстати, недавно Юлия решила снова встать за плиту.