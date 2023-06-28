Высоцкая задрала ноги в коротких шортах и показала лишнее – откровенное фото

Поклонники удивлены смелости звезды

Юлия Высоцкая совсем скоро отметит полувековой юбилей, однако продолжает выглядеть, как молодая девушка. Отличный внешний вид позволяет знаменитости щеголять в откровенных нарядах, оголяющих разные части тела. Свежее фото в коротеньких шортах произвело фурор в социальных сетях.



Высоцкая решила поделиться домашним снимком. Знаменитая актриса и телеведущая с ногами забралась на подоконник и с удобством там разместилась. Красотку подвел наряд: крошечные шортики задрались, открыв взору всех желающих сокровенные зоны тела знаменитости.





В комментариях люди отмечают, что стройные ножки Высоцкой до сих пор будоражат представителей сильного пола. Юлия пристально следит за своей внешностью и всегда выглядит роскошно. Девушки отмечают, что в восторге от выдержки Высоцкой, которая явно не позволяет себе лишнего угощения за столом. Благодаря такому подходу артистка выглядит получше многих молодых девушек.

"Юлия настоящая красавица", "Высоцкая – достойный образец для подражания", "Фигурка огонь", "Ваша внешность вдохновляет, в любом возрасте женщина может выглядеть прекрасно", – пишут восторженные пользователи социальных сетей в комментариях.

