"Страшная жертва": Высоцкая встала на защиту предавшей Родину Машковой

Телеведущая поддержала позицию актрисы

Юлия Высоцкая, которая обычно больше времени уделяет интересным рецептам, разместила на своем YouTube канале видео, в котором рассуждала о киноиндустрии, ее будущем и о возможных рисках.

Считает телеведущая, что стремительное развитие Искусственного Интеллекта опасно как для обычных граждан, так и для актеров. Ровно по этой причине сейчас всю Америку сотрясает забастовка всех, кто хоть как то связан с Голливудом. Сценаристы боятся, что чат-боты возьмут на себя создание сценариев, актеры же – что их лицо будет "своровано" и бесплатно использовано в фильмах. Кроме того, как известно, работники Голливуда выступают за повышение оплаты труда.

К митингующим примкнула и предавшая родину Мария Машкова, которая сбежала в Америку вслед за мужем. И, пусть развития ее карьера не получила, она тоже присоединилась к митингам, о которых заговорила Юлия Высоцкая.

Защитила кулинар в своем интервью и бастующих и, соответственно примкнувшую к ним Марию Машкову. Более того, позицию митингующих она поддерживает и выражает им солидарность.



"Это страшная жертва. Это огромная жертва. Они действительно дали понять как для них важно добиться их требований", – высказалась Юлия Высоцкая об американских актерах, к которым можно теперь отнести и Марию Машкову.

Ну а совсем недавно Юлию Высоцкую поддела Татьяна Буланова: не удержалась от того, чтобы не вспомнить ее кулинарные таланты.

