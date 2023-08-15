Кончаловский и Высоцкая покинули Россию

Кончаловский и Высоцкая покинули Россию
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звездная пара вышла на связь из другой страны

Как известно, за последний год российский шоу-бизнес буквально раскололся на две части. Одни поддерживают родную страну в это непростое время, а другие предпочитают жить за границей и хаять оттуда родину. Казалось, все, кто хотел уехать, уже давно уехали, но публика не перестает с опаской замирать, когда в Сети появляется очередная новость об отъезде какой-либо знаменитости.

Накануне переживать общественность заставила еще одна звездная пара. Стало известно, что Россию покинули Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Супруги вышли на связь с поклонниками из другой страны. Оказалось, теперь семья находится в Италии.

Впрочем, поводов для беспокойства пока нет. Судя по всему, артисты уехали лишь на время, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Сейчас они проводят отпуск на своей вилле в Италии. Пару дней назад Юлия Высоцкая опубликовала в блоге новый пост, сообщив, что они с мужем и их командой завершили съемки нового проекта. А теперь актриса делится в соцсетях завораживающими кадрами из отпуска в Тоскане.

Фото: соцсети

Сообщается, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приобрели особняк в Италии более 10 лет назад. Источник уточняет, что на территории поместья есть дом для гостей, погреб и виноградники. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Андрей Кончаловский изводил молодую жену. Одна из бывших избранниц режиссера, актриса Наталия Аринбасарова, рассказала, как он выдвигал ей жесткие требования на съемочной площадке.

Фоторепортаж
Кончаловский нацелился на Европу
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Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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