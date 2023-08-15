Кончаловский и Высоцкая покинули Россию

Звездная пара вышла на связь из другой страны

Как известно, за последний год российский шоу-бизнес буквально раскололся на две части. Одни поддерживают родную страну в это непростое время, а другие предпочитают жить за границей и хаять оттуда родину. Казалось, все, кто хотел уехать, уже давно уехали, но публика не перестает с опаской замирать, когда в Сети появляется очередная новость об отъезде какой-либо знаменитости.

Накануне переживать общественность заставила еще одна звездная пара. Стало известно, что Россию покинули Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Супруги вышли на связь с поклонниками из другой страны. Оказалось, теперь семья находится в Италии.

Впрочем, поводов для беспокойства пока нет. Судя по всему, артисты уехали лишь на время, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Сейчас они проводят отпуск на своей вилле в Италии. Пару дней назад Юлия Высоцкая опубликовала в блоге новый пост, сообщив, что они с мужем и их командой завершили съемки нового проекта. А теперь актриса делится в соцсетях завораживающими кадрами из отпуска в Тоскане.

Сообщается, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая приобрели особняк в Италии более 10 лет назад. Источник уточняет, что на территории поместья есть дом для гостей, погреб и виноградники.

Ранее "Утро.ру" писало, что Андрей Кончаловский изводил молодую жену. Одна из бывших избранниц режиссера, актриса Наталия Аринбасарова, рассказала, как он выдвигал ей жесткие требования на съемочной площадке.