Брежневу после развода застукали в объятиях нового парня

Всплыли новые снимки

Популярная певица Вера Брежнева после начала специальной военной операции долгое время не могла определиться, кто она: украинка или россиянка. На Украине ее не принимали за многолетнюю успешную карьеру в России, а в России критиковали за негативное отношение к решению главы государства.

В итоге бывшая солистка группы "ВИА Гра" на длительное время пропала с радаров, а позже покинула нашу страну. Российского ВНЖ Вера Брежнева лишилась только летом текущего года.

Ее супруг и продюсер Константин Меладзе предпочел хранить молчание. Он не отказался от политических заявлений, однако тоже покинул Россию. Семейная пара поселилась на вилле в Италии.

Меж тем, как оказалась, никакая они не семейная пара. Вера Брежнева подтвердила перемены в личной жизни и намекнула на развод с Константином Меладзе.

Сразу после этого в социальных сетях звезды всплыли новые снимки, на которых поклонники застукали певицу в объятиях молодого парня. Артистка сфотографировалась с дизайнером по имени Иван.

В соцсетях судачат, между ними довольно близкие отношения. Пока что остается загадкой, речь идет просто о дружбе или Вера Брежнева нашла вторую половинку. Меж тем, некоторые подписчики заметили, что новый парень похож на Константина Меладзе в молодости.