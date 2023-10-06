Брежневу после развода застукали в объятиях нового парня

Брежневу после развода застукали в объятиях нового парня
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Всплыли новые снимки

Популярная певица Вера Брежнева после начала специальной военной операции долгое время не могла определиться, кто она: украинка или россиянка. На Украине ее не принимали за многолетнюю успешную карьеру в России, а в России критиковали за негативное отношение к решению главы государства.

В итоге бывшая солистка группы "ВИА Гра" на длительное время пропала с радаров, а позже покинула нашу страну. Российского ВНЖ Вера Брежнева лишилась только летом текущего года.

Ее супруг и продюсер Константин Меладзе предпочел хранить молчание. Он не отказался от политических заявлений, однако тоже покинул Россию. Семейная пара поселилась на вилле в Италии.

Меж тем, как оказалась, никакая они не семейная пара. Вера Брежнева подтвердила перемены в личной жизни и намекнула на развод с Константином Меладзе.

Сразу после этого в социальных сетях звезды всплыли новые снимки, на которых поклонники застукали певицу в объятиях молодого парня. Артистка сфотографировалась с дизайнером по имени Иван.

Фото: соцсети

В соцсетях судачат, между ними довольно близкие отношения. Пока что остается загадкой, речь идет просто о дружбе или Вера Брежнева нашла вторую половинку. Меж тем, некоторые подписчики заметили, что новый парень похож на Константина Меладзе в молодости.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Sabah: Путин сорвал попытку США по окружению России

На Западе считают, что "борьба проиграна"

FT: жителей Словакии начали сильно раздражать украинские беженцы

В частности, владельцы люксовых авто, которые даже в Европе мало кто видел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей