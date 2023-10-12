Дело в любовнице: раскрыта истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Дело в любовнице: раскрыта истинная причина развода Брежневой и Меладзе
Фото: соцсети
Знаменитости просто не подходили друг к другу

Вера Брежнева впервые за несколько месяцев слухов подтвердила, что развелась с Константином Меладзе. Публика заподозрила это еще давно, когда после отъезда из России знаменитость перестала делать с ним совместные публикации. Почему такой на первый взгляд крепкий брак с трепетной любовью между мужем и женой потерпел неудачу они официально не объясняли.

Поговаривали, что причина – в разной позиции в отношении геополитики. Певица предпочитает говорить обо всем открыто, а продюсер хранить молчание. Дополнительно появились слухи о новом увлечении Меладзе молодой и привлекательной подопечной, ей он даже посвятил чувственную песню о любви. Но пока и эта версия не нашла достоверного подтверждения.

Раскрыть истинную причину развода Меладзе и Брежневой решила экстрасенс Варвара Репинская. По ее словам, в этом браке дело точно не в любовнице – все произошло из-за разных характеров звезд.

"По всем показателям, союз между такими людьми не мог продлиться долго, ведь он был очень конфликтным. Фактически, они, скорее всего, жили как кошка с собакой", – уверяет специалист.

Она утверждает, что артистка обладает огненным нравом. И во время решения бытовых вопросов она может ненароком переборщить. Меладзе такое поведение было не близко, он по натуре человек спокойный, и не любит, когда на него давят.

Весь союз в действительности держался на невероятной совместимости в интимном плане. Продюсеру очень нравилось проводить время с Верой, она отдавала ему много энергии. Но за пределами постели их отношения были предрешены.

Ранее стало известно, что Меладзе продал особняк в России, в котором жил вместе с Брежневой. 

Источник: ProZvezd
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