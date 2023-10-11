Давно в отношениях: что известно о новой фаворитке Меладзе

Давно в отношениях: что известно о новой фаворитке Меладзе
Фото: соцсети
Причины разрыва продюсера и певицы до сих пор неизвестны

После того, как новость о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой подтвердилась, народ стал винить во всем новую подопечную композитора Софью Тарасову. Девушка некоторое время назад была в составе "ВИА Гры", и, как известно, знаменитые братья питают особую любовь к участницам коллектива.

Масла в огонь подлила совместная композиция Меладзе и Тарасовой о любви, на обложке которой солистка предстала, вероятно, в объятиях своего начальника. Официального подтверждения романа пара не делала.

Однако журналистам удалось найти больше информации о личной жизни новой фаворитки Меладзе. Оказалось, что слухи об их романе – лишь домыслы. В действительности девушка давно состоит в отношениях с музыкантом и моделью Александром Шумелюком.

Фото: соцсети

Какое-то время он, как и его возлюбленная, пытался строить карьеру в России, но после начала украинского конфликта пара переехала в Берлин, где проживает до сих пор.

О том, с кем сейчас строят отношения Брежнева и Меладзе ничего неизвестно. Артистка недавно выпустила новый альбом на украинском языке, к которому ее бывший супруг впервые не имеет никакого отношения. А продюсер, в свою очередь, распродает жилье, в котором он раньше жил вместе с женой. 

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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