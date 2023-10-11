Продажа особняка не состоялась? Что скрывает мать Меладзе

Журналисты связались с пожилой женщиной

Неожиданно для себя известный российский поэт и композитор Константин Меладзе оказался в эпицентре новостей шоу-бизнеса. Вся страна сегодня обсуждает его развод с певицей Верой Брежневой и продажу недвижимости в России.

Примечательно, что сам продюсер группы "ВИА Гра" очень старался не попадать в новости, поэтому даже специальную военную операцию не комментировал. В отличии от супруги, он предпочел сбежать в Европу, храня молчание.

Вера Брежнева, наоборот, публично осудила решение главы государства. Выступив против СВО, она все же долгое время подвергалась критике на Украине. Земляки не простили певице успешной карьеры в России.

Уже в Италии звездная пара развелась после 18 лет отношений и восьми лет официального брака. Константин Меладзе вроде как продал российский особняк, не желая возвращаться, – он остался на вилле в Италии.

Меж тем мать продюсера Нелли Меладзе, которая, как мы ранее сообщали, занималась документами, опровергла сделку в разговоре с корреспондентом ИА "Регнум".

"Я ничего о продаже дома не знаю", – успела вымолвить 89-летняя пенсионерка.



Однако сложилось впечатление, что женщина что-то скрывает, ведь через минуту некто попросил ее положить трубку – и связь прервалась.

Не исключено, что дом на Рублевке все же продан, однако новый собственник хочет скрыть эту информацию, ведь он пожелал остаться инкогнито. Напомним, что особняк площадью 700 квадратных метров на участке 36 соток стоил 350 миллионов рублей.