"Расстались врагами": всплыла истинная причина развода Брежневой и Меладзе

Заявление продюсера пролило свет на скандал

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и ее музыкальный продюсер Константин Меладзе состояли в интимных отношениях 18 лет, вось из которых были официально женаты. На отечественной эстраде они считались довольно крепкой парой. Поэтому новость о разводе украинской певицы и грузинского композитора прогремела как гром среди ясного неба.

Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе покинули Россию после начала специальной военной операции. Исполнительница выступила против решения главы государства и надолго пропала с радаров. Позже она решила возобновить творческую карьеру на Украине, отказалась от русского языка и записала пару композиций.

Правда, земляки не оценили патриотического порыва певицы. Украинцы не простили ей успешной карьеры в нашей стране. Зато Константин Меладзе остался в стороне от скандалов, потому что никак не комментировал политические событие.

Это, видимо, и стало реальной причиной развода. Музыкальный продюсер Алина Красная в интервью газете "Комсомольская правда" рассказала, что в семье артистов вспыхнули разногласия на политической почве.

"Расстались супруги [Брежнева и Меладзе] чуть ли не врагами", – подчеркнула она.

Ранее мы рассказывали, что Константин Меладзе избавился от российского особняка, в котором раньше жил с Верой Брежневой.