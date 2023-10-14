Брежнева заговорила после скандала с Меладзе: "Почему мы с расстались..."

Артиста прокомментировала разрыв с композитором

Уже несколько месяцев в прессе обсасывают новости о разрыве отношений между популярной украинской певицей Верой Брежневой и композитором Константином Меладзе. Как часто это бывает, звезды предпочитали отмалчиваться по поводу произошедшего. Однако обилие слухов заставило певицу все же дать комментарий.



Многих интересует, что послужило причиной крушения брака знаменитостей. Поговаривали, что скандал между певицей и композитором разразился после известных событий февраля прошлого года. Брежнева неожиданно почувствовала себя ярой патриоткой Украины, Меладзе предпочитал помалкивать по поводу политических событий. Также появилась информация о новом увлечении композитора молодой исполнительницей.



Надо полагать, что Брежневой надоело читать про себя слухи и сплетни. Артистка написала эмоциональный пост, в котором призвала не верить спекуляциям на теме ее развода.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать", – написала звезда.

К слову, ранее стало известно, что Брежнева осталась без дома в Италии после разрыва с Меладзе.

