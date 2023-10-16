Известная украинская певица получила гражданство России

Известная украинская певица получила гражданство России
Фото: соцсети
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София Тарасова, которая являлась участницей последнего состава группы "ВИА Гра", стала россиянкой. 22-летняя уроженка Киева, по заявлению источников, пошла на такой шаг ради карьеры.

Девушка долгое время пыталась штурмовать высоты российского шоу-бизнеса, пользуясь покровительством Константина Меладзе. С продюсером ей приписывают роман после развода с Верой Брежневой и записи совместной любовной композиции. Она также выступала дуэтом с Димой Биланом, Ани Лорак, Филиппом Киркоровым и другими звездами. 

В 2018-ом София приняла участие в российском шоу "Голос" – к ней повернулись все четыре наставника. Именно тогда девушка начала работать с Меладзе и дошла до полуфинала. 

Сразу же после начала российской спецоперации она уехала в Германию и объявила, что начинает сольную карьеру. Никаких политических заявлений при этом она не делала. 

София Тарасова никак не комментировала слухи о том, что у нее имеется российский паспорт. Как известно, в таком случае она должна была отказаться от украинского гражданства, поскольку это подразумевает законодательство Украины. 

Несмотря на слухи о романе с Константином Меладзе, СМИ утверждают, что девушка давно состоит в отношениях с украинцем. Они вместе живут в Германии и строят свои карьеры за границей. 

Источник: Утро.ру
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