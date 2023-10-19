Ничего не достанется: озвучены условия развода Брежневой и Меладзе

Как звезды поделят имущество

Музыка их связала. Композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева прожили в официальном браке восемь лет, всего же романтические отношения продюсера и солистки группы "ВИА Гра" продлились 18 лет.

Новость о разводе темпераментного грузина и украинской красотки шокировала их поклонников, ведь Константин Меладзе и Вера Брежнева считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Однако политические разногласия оказались выше любовных чувств. Артисты вместе покинули Россию на фоне СВО и поселились на вилле в Италии. И если певица негативно оценила решение главы государства, то продюсер предпочел хранить молчание.

К слову, громкие политические заявления никак не помогли Вере Брежневой перезапустить карьеру. От выступлений в нашей стране любимая миллионами звезда отказалась. А на родной Украине ее отказались принимать как раз из-за успеха в России.

Теперь она рискует остаться не только без крупных гонораров, но и без недвижимости. Скорее всего, по условиям развода певица не получит ни итальянскую виллу, ни российский особняк, которые Константин Меладзе мог заранее переписать на мать.

Писательница Юлия Шилова уверена, что Вера Брежнева заслужила такой исход, потому что увела продюсера из семьи с детьми. По ее мнению, все имущество должно перейти наследникам Константина Меладзе.

"Я считаю, что ей и не должно ничего доставаться. У них нет совместных детей. И никакого морального права у нее на имущество Константина тоже нет", – отметила Юлия Шилова.

В то же время писательница не исключила, что Вера Брежнева могла что-то урвать во время развода, поэтому Константину Меладзе пришлось продать дом на Рублевке, чтобы поправить свое финансовое положение.