Окончательно: осудившего СВО Меладзе настигла финансовая "ликвидация"

Окончательно: осудившего СВО Меладзе настигла финансовая "ликвидация"
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Бизнесу певца в России пришел конец

Фирма Валерия Меладзе, открытая еще в начале "нулевых", закрыта по решению московских налоговиков. По некоторым данным, причиной стало отсутствие активности после того, как исполнитель улетел из России.

Речь идет о "МБ Про", успешно предоставлявшей услуги в исполнительном искусстве на протяжении двадцати лет. Однако после специальной операции на Украине Валерий улетел из России, начав зарабатывать корпоративами на частных вечеринках. На одном из них, напомним, Меладзе произнес националистический украинский лозунг.

После этого последовала проверка на предмет финансирования украинской армии. Поэтому о концертах в России Валерию пришлось забыть. Меладзе продолжал колесить по Дубаю и Куршевелю, пока его фирмой занималась российская налоговая.

"В итоге сотрудники ФНС разобрались со всеми документами и дали "МБ Про" точную характеристику: недействительна", – говорится в сообщении Mash.

А ранее сам Валерий высказался об отношении своего брата, продюсера Константина Меладзе, к спецоперации после его громкого развода с Верой Брежневой.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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