Оскандалился из-за украинских кричалок: Меладзе могут запретить въезд в Россию

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Исполнитель Валерий Меладзе вновь оскандалился – 2023-й год певец начал с провокационных слов. Вслед за супругом Аллы Пугачевой певец на концерте продолжил за поклонника националистический лозунг Украины, заявив, что желает "героям славы".
Напомним, в ходе выступления на гала-вечере в Эмиратах Валерий по просьбе поклонника тихо повторил упомянутые два слова. Позднее певец попытался оправдаться – мол, тут все собрались "не для политики". Однако сказанного уже не вернешь.
По словам Алешкина, оскандалившемуся певцу вполне могут запретить въезд в РФ сроком на пятьдесят лет. Высказывание певца уверенно тянет на дискредитацию российской армии.
"Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой – признание иностранным агентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз", – сообщил юрист.
Причиной перепалки стали новые обвинения американцев в адрес Москвы