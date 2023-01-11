Оскандалился из-за украинских кричалок: Меладзе могут запретить въезд в Россию

Певец угодил в очередной скандал

Исполнитель Валерий Меладзе вновь оскандалился – 2023-й год певец начал с провокационных слов. Вслед за супругом Аллы Пугачевой певец на концерте продолжил за поклонника националистический лозунг Украины, заявив, что желает "героям славы".

Напомним, в ходе выступления на гала-вечере в Эмиратах Валерий по просьбе поклонника тихо повторил упомянутые два слова. Позднее певец попытался оправдаться – мол, тут все собрались "не для политики". Однако сказанного уже не вернешь.

По словам Алешкина, оскандалившемуся певцу вполне могут запретить въезд в РФ сроком на пятьдесят лет. Высказывание певца уверенно тянет на дискредитацию российской армии.

"Думаю, в данном случае сценарий может быть очень простой – признание иностранным агентом и запрет на въезд лет на 50, как это было с Наргиз", – сообщил юрист.