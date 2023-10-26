На что тратила многомиллионные гонорары Вера Брежнева

На что тратила многомиллионные гонорары Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Риэлтор проанализировал стоимость московского жилья певицы, часть коего бывшие супруги уже продали

Вера Брежнева еще недавно более чем неплохо зарабатывала в России. Ее гонорары (а только за 2020 год она получила более 50 миллионов рублей) позволили приобрести весьма дорогую недвижимость и иное имущество в столице нашей страны. Правда, после развода Брежнева и Меладзе принялись распродавать собственность.

После февральских событий прошлого года Константин Меладзе и его жена уехали из России и больше не приезжали. Стоимость дома бывшей семьи на Рублевке проанализировал специалист по недвижимости, сделав вывод, что особняк обошелся в кругленькую сумму. Около 150 миллионов стоил только участок, а еще больше – строительство дома из качественных дорогих материалов. Не говоря уже о мебели.

Правда, к этому особняку Брежнева больше отношения не имеет: после развода Константин Меладзе распрощался с этой недвижимостью. Бывшей жене с этой сделки не перепало и рубля. Сама Вера Брежнева имеет в Москве элитную однокомнатную квартиру площадью в 70 квадратных метров, которую собирается продать в ближайшее время.

Продажа, впрочем, коснулась только российской недвижимости. Особняк в Италии, где супруги жили после побега из России, они продавать пока не спешат.

Напомним, что причиной развода Веры Брежневой и Константина Меладзе стала вовсе не политика, о чем рассказал брат композитора Валерий Меладзе.

Источник: Шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
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