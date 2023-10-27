Россиянам советуют срочно покупать квартиры до конца года: и вот почему

Россиянам советуют срочно покупать квартиры до конца года: и вот почему
Фото: freepik.com
Цены скоро пойдут вверх

После тряски на рынке продажи недвижимости ситуация наконец начинает стабилизироваться, утверждает инвестор Владимир Григорьев. Покупатели и продавцы успели адаптироваться к изменениям, и теперь постепенно готовятся играть по старым сезонным правилам. 

Специалист советует россиянам срочно покупать квартиры до конца 2023-го года, поскольку традиционно в зимний период цены на недвижимость падают. Постепенный рост возвращается ближе к весне, поэтому ноябрь и декабрь станут лучшими месяцами для вложений.

Более того, из-за стабилизации ситуации продавцов квартир становится больше, а повышение предложения тоже находит отражение в стоимости жилья. Многие готовы делать серьезные скидки, лишь бы привлечь покупателя и заключить сделку побыстрее.

Эксперт утверждает, что на покупку квартиры не стоит тратить последние сбережения. И хотя ипотека сейчас является не самым выгодным вариантом, она гораздо лучше потребительского кредита. Ведь в случае изменения ключевой ставки ее всегда можно рефинансировать.

При этом, говорит Григорьев, вместо квартир лучше делать выбор в пользу покупки земли и возведения ИЖС.

"Чаще всего вариант строительства дома оказывается менее затратным, нежели покупка готового жилья", – пояснил он.

Ранее эксперты напомнили россиянам о новом налоге на вклады.

Источник: Известия
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