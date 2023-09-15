Россиянам могут отменить все льготы по ипотеке

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Российские банки могут принять решение об отмене всех скидок к ставкам по льготному ипотечную кредитованию после сокращения государственных субсидий, уверены опрошенные эксперты.
В сентября кабмин повысил первоначальный взнос до 20 процентов по некоторым государственным ипотечным программам – туда попали и популярные кредиты на жилье на первичном рынке под 8 процентов. Предельная величина субсидий сократилась на 0,5%. Ряд банков пока предлагают ставки ниже утвержденных кабмином.
Финансовый эксперт Егор Лопатин полагает, что банки примут решение о повышении ставки по льготным программам и увеличат ее как минимум на уровень снижения субсидии.
Ухудшение условий государственной поддержки в конечном итоге отразится на клиентах, которым будет еще сложнее приобрести жилье. По подсчетам экспертов, сокращение государственных субсидий приведет к недополучениям банками 19 млрд рублей.
Как пишет URA.ru, ранее в Минфине выступили с инициативой по снижению доли льготных программ на ипотечным рынке на 50 процентов.
Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" отмечает, ссылаясь на оценки спикеров, что Центробанк может поднять ключевую ставку еще на 2-3%.
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