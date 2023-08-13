Россиянам грозит огромный "ипотечный пузырь"

Рынок требует отменить все льготные программы, а то станет хуже

Льготное ипотечное кредитование у россиян является той самой замедленной "бомбой", способной раздуть пузырь. Такого мнения придерживается финансовый аналитик Максим Осадчий.

Специалист подчеркивает, что именно льготные программы обеспечивают рост стоимости на рынке недвижимости. К примеру, за первый квартал текущего года средняя цена за квадрат жилья на первичке оказалась на 40% выше вторичного. А виной тому, как ни странно, вовсе не рынок, а попросту непропорциональный рост спроса в отношении предложения – виноваты, как всегда, люди.

Осадчий также подчеркнул, что в Штатах льготная ипотека была популярной у людей с низким уровнем заработка. Спикер, однако, не стал уточнять, как этот фактор коррелирует с российскими реалиями, где ипотечное кредитование с бешеным ростом стоимости жилья и поднимающейся ключевой ставкой является единственным способом для россиян приобрести квартиру, за которую нужно расплачиваться всю сознательную жизнь.

Именно ипотека на льготных условиях, считает эксперт, является одним из стимулов для притока рабочей силы из среднеазиатских государств в Россию. Лишь за первые шесть месяцев прошлого года в РФ въехали порядка 2,5 миллиона мигрантов.

Если же в стране начнется экономический спад, уверен Осадчий, заемщики столкнутся с трудностями при исполнении платежей по ипотечным кредитам. В итоге ситуация приведет к ценовому обвалу на жилье и очередному кризису на рынке недвижимости.

Ранее эксперт в сфере недвижимости Ирина Радченко заявила, что стоимость квадратного метра жилья в стране стала попросту неадекватной.