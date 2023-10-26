Новый налог на вклады: многим придется отдать 13% от суммы

Новый налог на вклады: многим придется отдать 13% от суммы
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мера коснется всех, кто получает больше 130 тысяч рублей в год на своих сбережениях

Россиянам напомнили, что с 2023 года действует новое налоговое правило для граждан: людям, которые имеют доходность по общей сумме вкладов свыше 130 тысяч рублей в год, придется отдать 13% от суммы заработка. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Закон был введен в стране не так давно, в 2021-ом году, и пока не все знают о его существовании, напоминает "Свободная пресса". До текущего года действовал мораторий на его правоприменение, но сейчас россиян обяжут отдавать часть заработанного в государственную казну.

По словам эксперта, предельная сумма дохода со вкладов, от которой начинает действовать налоговое правило, зависит от ключевой ставки ЦБ. На текущий момент ее максимальные значения достигли 13%. Поэтому и минимальная доходная сумма – 130 тысяч рублей.

"Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется", – подчеркнул Виноградов, сообщает RT.

Не облагаются новым налогом вклады с процентной ставкой ниже единицы годовых, а также эскроу счета. Россиянам не потребуется самостоятельно подавать документы об оплате налога и рассчитывать сумму – к 1 февраля банки сами присылают все документы в ФНС и уведомляют плательщика. Заплатить взнос необходимо до конца ноября, напоминает Радио 1.

Ранее специалисты рассказали о новом решении Путина, которое изменит экономическую модель в России.

Источник: Прайм
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