Выбрал новый путь: Путин принял судьбоносное для всех россиян решение

Эксперт раскрыл подробности экономической политики в государстве

Известный экономист Михаил Хазин утверждает, что президент России намеревается кардинально поменять экономическую парадигму страны. Решение окажется судьбоносным для всех россиян, поскольку привычный устрой жизни будет претерпевать серьезные изменения.

По его словам, раньше российская экономика была ориентирована на инвестиционную модель – власти пытались добиваться ее роста за счет привлечения иностранных средств. Это и служило основным механизмом ее развития. Однако после февраля прошлого года стало понятно, что больше эта схема не работает.

После ухудшения отношений с Западом у России есть два пути, по которым она может продолжить выстраивать экономические связи. Первый подразумевает, что с США и Европой придется заново договариваться, пытаясь налаживать сотрудничество в различных инвестиционных сферах, но с существенными потерями, поскольку просто так вернуть былые отношения не выйдет. Второй же – это создать собственную внутреннюю систему инвестирования.

Хазин уверен, что Владимир Путин сейчас не собирается возвращаться к старой модели экономики, и все его указы связаны с переориентиром на новый путь развития. В ближайшие месяцы именно этим и будет заниматься глава страны вместе с правительством, пытаясь создать внутренний центр финансирования экономики.

На это косвенно может указывать и недавняя встреча президента с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, во время которой чиновник сообщил о намереннии властей выделить 300 млрд рублей на внедрение робототехники в производство, сообщает телеканал "360".

Ранее Михаил Хазин заявил о желании ЦБ разрушить экономику России.