Федосеева-Шукшина потребовала у внучки отказаться от квартиры

Семейство решило превратить жилье в музей - а наследница мешает планам

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила обратиться на передаче Бориса Корчевникова к своей внучке с просьбой отказаться от доли в квартире в столице, чтобы создать там музей.

Речь идет о жилых метрах на улице Бочкова, ранее приобретенных Василием Шукшиным за заслуги в литературе и кинематографе. Его супруга и младшая дочка решили сделать мемориал в память о писателе. На эту тему Лидия уже успела записать парочку обращений к внучке Анне Трегубенко. Почему нельзя было сделать это в личном разговоре и выносить просьбу на такой уровень – вопрос открытый.

"Квадраты" ранее были приватизированы Ольгой с Лидией. Позднее одну из долей решили оформить на Марию, старшую дочь, а та, в свою очередь, оформила уже на Анну.

Младшая поддерживает стремление матери. Обе просят Анну отказаться от доли и сетуют, что никто не откликается. Лидия даже сомневается, что внучка "по праву" носит столь известную фамилию. Актриса ссылается на свои мудрые годы и советует наследнице "одуматься" – бабушке, мол, осталось недолго.

"Приведи разум в порядок и пойми: ты совершаешь преступление в отношении меня и семьи", – высказалась Лидия.

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