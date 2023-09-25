Федосеева-Шукшина озвучила свое последнее желание

Актриса отмечает 85-летний юбилей

Лидия Федосеева-Шукшина в последние годы являлась одной из главных участниц скандалов вокруг ее семейства. Отношения с Бари Алибасовым, поведение дочерей и внуков, наследство режиссера – все это стало источником для громких выпусков ток-шоу на федеральных каналах.

Сейчас же актриса находится в пансионате для пожилых. Ее здоровье сильно пошатнулось из-за происходящего с родственниками, в результате чего знаменитость даже попала в больницу. Состояние удалось стабилизировать, но только физическое – моральное оставляет желать лучшего.

В новом интервью в честь своего 85-летия Федосеева-Шукшина призналась, что испытывает боль из-за всех расприй внутри семьи. Она опасается, что ничего не исправится до того, как она отойдет в мир иной. В беседе с журналистами актриса обратилась к родственникам и озвучила свое последнее желание.

"Чтобы семья жила в мире, дочки Маша и Оля общались и помогали друг другу. Внуки, двоюродные братья и сестры знали и уважали близких, любили родину, как это делал их великий дед!", – сказала она.

На данный момент за знаменитостью ухаживает ее дочь Ольга. Марию она видела несколько раз после выписки. А с внучкой Аней Федосеева-Шукшина не общается – та заблокировала ее в своем телефоне и категорически отказывается говорить о завещанной квартире дедушке.