Почему у Пахмутовой и Добронравова не было детей

Звездная пара прожила вместе больше шести десятилетий

Недавно этот мир покинул легендарный советский поэт Николай Добронравов. Его супруга, композитор Александра Пахмутова очень тяжело переживает утрату любимого мужа. Для знаменитости смерть самого дорогого человека стала страшным ударом. Тем более, что больше у Пахмутовой нет близких родственников. Пара так и не завела детей.



Удивительно, но за несколько десятилетий увлеченные своей работой культурные деятели так и не нашли время для того, чтобы обзавестись наследниками. При этом звезды всегда с большой теплотой относились к юным дарованиям. В какой-то момент Пахмутова с мужем взяли шефство над молодым тогда певцом Юлианом.



Этого артиста композитор называла сыночком, некоторое время Юлиан практически был членом семьи, вместе со звездной четой он ездил в отпуска и проводил с ними очень много времени. Однако в какой-то момент отношения завершились. Добронравов объяснял это развившейся у Юлиана звездной болезнью. Молодой человек перестал походить на себя и стал очень высокомерным.



Поклонников очень интересует, почему такие талантливые культурные деятели не подарили этому миру достойных наследников. Объяснение люди нашли в поздних стихах Добронравова.

"Мы до срока с тобой постарели. // Но печалит, пожалуй, одно: // Сколько было и планов, и целей, // Сбыться Главному не суждено. // Песнь песней свою ты не спела. // И все горше сегодня звучит: // "Не успел. Не успел. Не успела". // Не об этом ли время горчит?"

Поклонники уверены, что "Главной Песнью" Пахмутовой должна была стать беременность и рождение детей, однако этого не случилось, так как звезды "не успели".



Напомним, на похоронах Добронравова Пахмутова выглядела очень разбитой и подавленной.

