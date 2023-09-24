Цискаридзе рассказал о самом страшном позоре на сцене

Цискаридзе рассказал о самом страшном позоре на сцене
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Балерун не может забыть давний момент глубочайшего стыда

Николай Цискаридзе покорял мировые сцены. И дома, и за рубежом его осыпали цветами, устраивая оглушительные овации. Однако даже признанные звезды сталкивались с провалами – Николай хорошо помнит один их них.

В 1998 году Цискаридзе вышел покорить сцену своей партией в "Щелкунчике". Однако по необъяснимым причинам вдруг что-то пошло не по плану. Выступление оказалось не блестящим. Многие, конечно, не заметили промаха Николая, однако сам балерун прекрасно понял, что крупно опозорился. И, не дожидаясь зрительской реакции после партии, сразу же ретировался в гримерку после опущенного занавеса. 

Как публика ни пыталась вернуть Николая в зал с помощью аплодисментов, добиться у нее этого так и не удалось. Николай сгорал от стыда и не смог выйти на сцену.

Цискаридзе тяжело переживал тот момент. Однако спустя десятилетия допускает, что в тот момент мог быть излишне строг к себе. Коллеги бы посчитали такую партию весьма успешной – но только не Николай в 1998 году.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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