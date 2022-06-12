Артист считает, что 20 лет все было совершенно иначе

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе порассуждал об отечественном телевидении, которое за три десятка лет трансфомировалось и изменилось, на взгляд мужчины, в худшую сторону.

Народный артист вспомнил о программе "Взгляд", которое, по мнению Николая, формировало судьбу населения. Ведущие были в некоторой степени "частью семьи" для каждого россиянина, который смотрел телевизор в то время. Однако, рассуждает педагог, эти времена уже в прошлом.

Правда, подчеркивает Цискаридзе, многие люди продолжают жить с телевидением – как правило, старшие поколения. Однако основной зрительской аудитории телеканалы уже давно лишились – они перекочевали в Интернет, передает "Пятый канал".

"Для меня существует только интернет. Я желаю смотреть лишь то, что я хочу. Что касается того, что изменилось – понимаете, изменилось качество очень сильно, изменилась сама наказуемость", – высказался премьер балета Большого театра .

А не так давно Николай разнес современных российских звезд, которые, по его мнению, не имеют совершенно никакого представления о том, о чем говорить с публикой.