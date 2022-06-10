По его словам, они не до конца осознают смысл своего труда

Николай Цискаридзе полагает, что современным знаменитостям, которые зарабатывали с помощью рекламы, а после поднялись до телевизионного уровня приходится крайне тяжело – они совершенно не знают, о чем говорить со своей публикой. Своим мнением он поделился в интервью программе "ОтЛичная жизнь".

Артист отметил, что основной професии у таких людей нет. По его словам, они пришли в эту область без выдающихся способностей, в отличии от подобных ему знаменитостей – поэтому они не до конца понимают, какой смысл в работе на ТВ.

"У них нет основной профессии, они – никто. Вот это что очень страшно", – приводит его слова "Пятый канал".

Цискаридзе сравнил работу на телевидении с гарниром. Он указал, что от участия в шоу получает приятное удовольствие, при этом у него есть "основное блюдо" – его работа. А современные звезды таким не обладают.

Ранее Николай Цискаридзе вспомнил, как русскую культуру травили на Западе до начала спецоперации.