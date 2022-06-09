"Получали страшный отпор": Цискаридзе заявил о травле русской культуры до спецоперации

"Получали страшный отпор": Цискаридзе заявил о травле русской культуры до спецоперации
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Русский балет получил на Западе особое название

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал в интервью, что всегда гордился быть представителем именно русского балета. Себя он считает русским гражданином. 

Знаменитость вспомнил, что в 2001 году во время награждения в Кремле он в ответном слове заявил, что горд быть одновременно грузином, русским гражданином и русским артистом. По его словам, он внутри прекрасно осознает, кем является на самом деле. 

Всю жизнь Цискаридзе мечтал жить в Москве – российскую столицу он обожает. Его педагоги, которые преподавали русский балет, тоже считали себя русскими гражданами, несмотря на различные национальности. Однакое еще до начала спецоперации к российской культуре на Западе часто относились пренебрежительно. 

Интервью программе "ОтЛичная жизнь" на "Пятом канале" он вспомнил, как во время гастролей в зарубежных театрах представителей русской балетной школы и танцевальные приемы из нее часто называли "russian shit" (русское дерьмо – прим. редакции). 

"И они от меня получали страшный отпор. Потому что для меня наехать на что-то русское... <...>  Этому человеку не поздоровится", – заявил он.

Цискаридзе подчеркнул, что своей позиции никогда не скрывал. Даже во время российско-грузинского конфликта, когда его пытались в чем-то обвинить, он всегда отвечал, что является русским гражданином. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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