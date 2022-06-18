Телеканал проводит кастинг

Создатели программы "Сегодня вечером" остались без ведущего из-за отъезда Максима Галкина из России. На замену ему пришел Николай Цискаридзе, который является близким другом артиста.

Продюссеры не скрывают, замена на народного артиста временная – не исключено, что позже на должность подберут другого кандидата. Об этом народного артиста предупредили заранее, перед тем, как он впервые попробовался шоу. Как стало известно, с нового телевизионного сезона решение может быть принято окончательно.

Известный шоу-мен Гоген Солнцев заявил, что получил звонок от "Первого канала" с приглашением принять участие в кастинге для шоу. Как он рассказал изданию PROZVEZD, его позвали вместе с Екатериной Терешкович.

Солнцев заявил, что с бывшей супругой пробоваться на должность не намерен – об этом и предупредил продюссеров. Те, в свою очередь, указали, что подумают и перезвонят.

Рейтинги программы "Сегодня вечером" с Цискаридзе оказались ниже, чем в тот период, когда передачу вел Максим Галкин. Сам артист утверждает, что не старался ни кого заменять – он вел шоу так, как посчитал нужным.