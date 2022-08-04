Актер осведомлен о делах танцора лучше остальных

Известный артист балета Николай Цискаридзе, кажется, уже ничего от жизни не ждет: разочарованный педагог уже и не мечтает о том, чтобы построить семью со второй половинкой и посадить дерево. Потому и пытается уйти в работу, а своих студентов называет детьми.

Кое-что об этом знает актер Иван Охлобыстин, который непонаслышке знаком с Николаем: судьба распорядилась таким образом, что звезда "Интернов" оказался крестником сына их общего с Цискаридзе друга.

Николай же, в понимании актера, оказался жертвой собственной профессии. Однако он настолько преуспел в педагогике, что научился видеть людей насквозь.

"Я, кстати, кажется, ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение", – считает Иван.

Не так давно бывший премьер Большоо театра отметил 48-летие. Артист не имеет детей и ни разу не был замечен с возлюбленными дамами. Однако сам Цискаридзе, кажется, ничуть не страдает от такого одиночества – разговоры о собственном вкладе в человеческий генофонд ему не интересны, передает РИА ФАН.