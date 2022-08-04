"Жертва профессии": Охлобыстин раскрыл личную трагедию Цискаридзе

"Жертва профессии": Охлобыстин раскрыл личную трагедию Цискаридзе
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актер осведомлен о делах танцора лучше остальных

Известный артист балета Николай Цискаридзе, кажется, уже ничего от жизни не ждет: разочарованный педагог уже и не мечтает о том, чтобы построить семью со второй половинкой и посадить дерево. Потому и пытается уйти в работу, а своих студентов называет детьми.

Кое-что об этом знает актер Иван Охлобыстин, который непонаслышке знаком с Николаем: судьба распорядилась таким образом, что звезда "Интернов" оказался крестником сына их общего с Цискаридзе друга.

Николай же, в понимании актера, оказался жертвой собственной профессии. Однако он настолько преуспел в педагогике, что научился видеть людей насквозь.

"Я, кстати, кажется, ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение", – считает Иван.

Не так давно бывший премьер Большоо театра отметил 48-летие. Артист не имеет детей и ни разу не был замечен с возлюбленными дамами. Однако сам Цискаридзе, кажется, ничуть не страдает от такого одиночества – разговоры о собственном вкладе в человеческий генофонд ему не интересны, передает РИА ФАН.

Источник: СтирХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Подарок от Пелоси: США подтолкнули Китай на сближение с Россией

Вероятно, Москва может рассчитывать на расширенную помощь от Пекина, считает эксперт

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Поездка не была согласована с Берлином

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей