Личная беседа Путина и Цискаридзе: артист молчал 10 лет

Личная беседа Путина и Цискаридзе: артист молчал 10 лет
Михаил Цискаридзе. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наконец всплыли неожиданные подробности

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе в свое время получил возможность лично побеседовать с руководителем нашей страны Владимиром Путиным. В то время было решено, что артист возглавит Академию русского балета – президент счел нужным лично проконтролировать этот вопрос.

Цискаридзе подчеркнул, что беседа с первым лицом государства была очень откровенной и доверительной. Владимир Владимирович успокоил знаменитость, заявив, что видит в нем качества, необходимые для управления крупным культурным учреждением, и уверен в успехе Николая.

Цискаридзе отметил, что при общении Владимир Владимирович ясно дал понять, что академия находится в упадническом состоянии. Тогда Николаю казалось, что президент "утрирует ужасы". Однако со временем стало понятно, что в культурном учреждении действительно скопилось огромное количество проблем.

Также Путин подчеркнул, что Николаю придется много работать, однако это отличный шанс проявить себя и зарекомендоваться на высокой должности. Разговор состоялся больше 10 лет назад, и только сейчас Николай решил поделиться любопытными подробностями общения с российским лидером.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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