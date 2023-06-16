Личная беседа Путина и Цискаридзе: артист молчал 10 лет

Наконец всплыли неожиданные подробности

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе в свое время получил возможность лично побеседовать с руководителем нашей страны Владимиром Путиным. В то время было решено, что артист возглавит Академию русского балета – президент счел нужным лично проконтролировать этот вопрос.



Цискаридзе подчеркнул, что беседа с первым лицом государства была очень откровенной и доверительной. Владимир Владимирович успокоил знаменитость, заявив, что видит в нем качества, необходимые для управления крупным культурным учреждением, и уверен в успехе Николая.



Цискаридзе отметил, что при общении Владимир Владимирович ясно дал понять, что академия находится в упадническом состоянии. Тогда Николаю казалось, что президент "утрирует ужасы". Однако со временем стало понятно, что в культурном учреждении действительно скопилось огромное количество проблем.



Также Путин подчеркнул, что Николаю придется много работать, однако это отличный шанс проявить себя и зарекомендоваться на высокой должности. Разговор состоялся больше 10 лет назад, и только сейчас Николай решил поделиться любопытными подробностями общения с российским лидером.

