Будьте готовы к переоформлению всех документов

Действующее законодательство Российской Федерации дает возможность записи "двойной фамилии" при регистрации супругов. Существует в целом несколько вариантов, указала юрист Анна Фролова.

Самый первый – при регистрации молодожены записывают общую фамилию. Можно указать каждому ту, что была до заключения брака. Но гораздо интереснее, когда супруга решает присоединить к своей "девичьей" фамилию мужа. А вот супруг к себе присоединить фамилию жены не может. Увы, таков федеральный закон.

К примеру, Лидия взяла фамилию супруга и стала Федосеевой-Шукшиной. А ее супруг Василий Макарович – до сих пор Шукшин. Вне зависимости от его желаний, стать Шукшиным-Федосеевым он бы не смог.

Детям же можно присвоить либо общую фамилию, либо любого из родителей. Тут все свободнее. Есть вариант присвоения наследнику двойной фамилии – в любой последовательности.

Помните, что придется заняться морокой: сменить паспорт, разного рода свидетельства, СНИЛС и водительское удостоверение.