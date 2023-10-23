Не из-за политики: Валерий Меладзе раскрыл причину развода брата с женой

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Развод знаменитого композитора Константина Меладзе с экс-солисткой группы "Виа Гра" Верой Брежневой наделал шуму в околоэстрадных кругах и в прессе. Журналисты неоднократно писали, что звездные супруги расстались из-за резкого несогласия в политических вопросах и ситуации c февральскими событиями прошлого года. Валерий Меладзе уверяет, что это категорически не соответствует правде.
Некоторые СМИ писали, что Константин Меладзе после начала конфликта не оправдал ожиданий жены, которая рассчитываала на четкую и открытую поддержку одной из сторон. Сама Вера Брежнева не раз высказывалась по поводу Украины и даже записалась в волонтеры. По мнению многих журналистов, именно это и привело к краху семейную лодку звездной пары.
Валерий резко опроверг предположения корреспондентов, и заявил, что политика никогда и ни при каких условиях не могла стать причиной конфликтов в семье его брата по одной простой причине: Константин Меладзе был и остается глубоко аполитичным и далеким от подобных тем человеком.
Валерий добавил, что между братом и его супругой достаточно много было других разногласий и поводов для ссор, но все они носили исключительно личный характер и за пределы чисто семейных отношений никогда не выходили.
Поговаривают, что после расторжения брака Вера Брежнева не получит ничего из семейной недвижимости, потому что так составлены условия брачного контракта.
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