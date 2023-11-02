Джанабаева сделала громкое заявление на фоне слухов о разводе с Меладзе

Джанабаева сделала громкое заявление на фоне слухов о разводе с Меладзе
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла из тени

Долгое время супруга автора и исполнителя песен Валерия Меладзе  Альбина Джанабаева скрывалась от общественной и публичной жизни. Теперь она сделала громкое заявление о том, что возвращается к творчеству. Слова артистки прозвучали на фоне многочисленных разговоров об их расставании со звездным супругом.

Известно, что певица почти не делится деталями своей личной жизни с публикой и на ее страницах обычно публикуются лишь посты на тему творчества или итоги фотосессий. В этот раз в своем блоге Джанабаева рассказала подписчикам о своих творческих планах и раскрыла свое местонахождение. Оказалось, что на 3 ноября запланирован спектакль "Вредные привычки", в котором играет Альбина. Вместе с супругой Валерия Меладзе на сцене появятся Даниил Спиваковский и Сергей Шакуров.

"Этот спектакль мы играем уже 10 лет. , – поделилась актриса.

Она говорит, что постановка до сих пор не потеряла актуальности и остроты, а сюжет стал гораздо крепче и ярче.

В настоящее время Альбина Джанабаева не устраивает концертов и не участвует в телешоу, так что увидеть ее можно только в спектаклях. Правда, поговаривают, что корпоративы по-прежнему в списке способов заработка, но гонорары стали куда скромнее.

Напомним, что в последние месяцы актриса и певица была крайне редкой гостьей на светских мероприятиях. Не баловала она своим общением и журналистов. Пошли слухи о том, что либо Джанабаева разъехалась с мужем и звездная пара на грани развода, либо наоборот, Альбина беременна в четвертый раз и супругов можно поздравить.

Ранее мы писали о том, что, по словам источников из окружения певицы, она находится почти в рабстве у всемогущего мужа.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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