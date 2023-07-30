Как в рабстве: почему Джанабаева не может уйти от Меладзе

Как в рабстве: почему Джанабаева не может уйти от Меладзе
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певице выпала нелегкая судьба

Когда-то Альбина Джанабаева была независимой красоткой из "ВИА Гры", которая кружила головы мужчинам и жила своей жизнью. Все закончилось, когда продюсер Валерий Меладзе заманил ее в свои сети. 

Много лет парочка держала в секрете свои отношения, так как Меладзе ушел от жены с тремя детьми. Джанабаеву обвиняли в том, что она разрушила семью продюсера, которую он строил 18 лет. Напомним, Валерий Меладзе развелся с женой Ириной в 2009 году и сошелся с певицей из "ВИА Гры".

12 апреля 2021 года певица Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе дочь Агату. После родов она быстро восстановилась, но о ней практически не слышно, словно ушла в тень. Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Джанабаева живет у Меладзе как в рабстве и не сможет с ним развестись даже при всем желании. В отличие от жены его брата Веры Брежневой, ее участи нельзя позавидовать, и сольная карьера и хорошие доходы ей уже не светят. 

Именно поэтому, по словам продюсера, Джанабаева вынуждена покориться влиятельному мужу, который полностью содержит ее и своих детей. 

Впрочем, после скандальных выходок Валерия Меладзе поклонники отвернулись от Альбины Джанабаевой. Недавно она объявила о выходе новой песни, после чего ее освистали.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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